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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Жара будет чередоваться с дождями: прогноз погоды на июль 2023

Погода у липні 2023
Фото: Факти ICTV

Середина лета в Украине будет жаркой. В июле, по прогнозам синоптиков, средняя месячная температура может достигать +20 +25, в Карпатах +16 +18, что на 1-2 градуса выше нормы.

В то же время жара будет сменяться дождями, которых местами будет несколько больше нормы.

В частности, количество осадков ожидается на уровне 42-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и в Ровенской области — местами 101-170 мм.

То есть в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях дождей будет в пределах нормы, а в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму — чуть выше нормы.

Согласно многолетним наблюдениям за погодой, в июле фиксировалась максимальная температура в +34 +39, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму — местами +40 +41, в Карпатах и горах Крыма — до +33.

Но были годы, когда среди лета температура иногда не превышала +1 +9, а на юге Одесской, Херсонской областей и в Крыму — местами +10 +12, на высокогорье Карпат — до -1 градуса.

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Источник: Укргидрометцентр
літо, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды, Жара
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