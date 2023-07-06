В Україну йде похолодання, але справжня спека ще попереду – синоптик

Сьогоднішню спеку по всій території України, яку принесло тепле повітря із Середньої Азії, незабаром змінить доводі значне похолодання. Проте воно буде нетривалим, і після нього очікується ще більше підвищення температури.

Синоптик Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про погоду до кінця липня.

– Саме зараз територією України з північного заходу рухається холодний фронт, який несе з собою не лише опади, а й зниження температури в середньому на кілька градусів. Тобто ми матимемо близько +25 градусів після сьогоднішніх +32 у Києві. Це вже відчутне полегшення. Холодне повітря йде до нас з дощами, і якщо у найближчі дні це буде більше північ, центр країни, далі – південь і схід, то вже на вихідні у нас буде трохи вітряно й опади припинятимуться. Але температура не підніматиметься ще приблизно до 12 липня, – пояснила вона.

За її словами, саме після 12 липня до Європи, і зокрема до України, почне заходити дуже розжарене повітря з району Сахари та Аравійського півострова, тому очікується підвищення температури до +30 і вище.

– Водночас липень – один із найбільш мінливих літніх місяців, тому будуть ще періоди спеки, які змінюватимуться періодами грозової та дощової погоди. Але зараз вже очевидно, що липень буде доволі жаркий, – підсумувала Ганчук.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.