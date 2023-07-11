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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Є рік на адаптацію. Україна хоче отримати роумінговий безвіз на постійній основі

чоловік телефонує
Фото: Unsplash

Україна хоче отримати роумінговий безвіз для наших громадян, що перебувають у Євросоюзі, на постійній основі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у вівторок, 11 липня.

Глава уряду нагадав, що було ще на рік продовжено безкоштовний роумінг для українців у ЄС.

22 європейських та 7 українських мобільних операторів погодили продовження скасування роумінгової плати ще на 12 місяців.

— Водночас маємо ще більш амбітну мету — хочемо отримати роумінговий безвіз на постійній основі. Маємо рік на адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. Після цього станемо частиною довгострокової угоди Roam like at home, тобто За кордоном — як і вдома, – сказав він.

За словами прем’єра, це стане важливим кроком у секторальній євроінтеграції України.

Напередодні стало відомо, що Єврокомісія погодила продовження угоди, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном. У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до угоди.

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саміт україна єс

Джерело: Урядовий портал
Європейський Союз, Денис Шмигаль, Мобільний оператор
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