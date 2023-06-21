Нужно относиться к электроэнергии, как и зимой: в Yasno предупредили о возможном дефиците
Летний пик потребления электроэнергии возникает в момент включения кондиционеров.
Об этом в эфире телеканала Киев 24 заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
Поэтому он рекомендует не включать кондиционеры в пиковое время потребления с 19:00 до 22:00, так же, как мы не использовали мощные электроприборы зимой.
– У нас сейчас очень жарко на Киевщине, и мы включаем кондиционеры. Это называется летний пик. На мой взгляд, потребителям нужно летом относиться к электроэнергии, как и зимой. То есть пытаться не использовать в эти пиковые часы кондиционеры, — говорит Коваленко.
Гендиректор Yasno добавил, что сейчас нельзя сказать точно, будут отключения электроэнергии или нет, поскольку пик потребления невозможно спрогнозировать.
— Будут отключения или нет, я не думаю, что кто-то может спланировать, потому что пик очень сложно прогнозировать, — подчеркнул он.
Ранее в Укрэнерго уже предупреждали о возможном дефиците электроэнергии летом.
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