Можуть бути часткові обмеження: Кличко про електропостачання у Києві взимку

У Києві під час опалювального сезону можуть бути часткові обмеження з постачанням електрики через навантаження на енергосистему.

Про це заявив міський глава Києва Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону.

– Ми не виключаємо, що можуть бути часткові обмеження (енергопостачання в Києві взимку, – Ред.). Але сподіваємося, що цього не відбудеться, – зазначив мер столиці.

Він нагадав, що взимку ситуація з енергопостачанням була дуже близькою до критичної. Якби була б погана погода, тоді довелося б зливати воду з системи опалення.

– Ми не виключали такі дії, але навіть не думали, що вони можуть на це піти. Ми були дуже близькі (до того, що в Києві може початися часткова евакуація, – Ред.). Я можу сказати, що ситуація була дуже близькою до критичної. Погода нам дуже допомогла, тому що був плюс. Якби був мінус, то нам довелося б зливати воду з системи опалення, а відновити це можна було б тільки наступної весни. Система працювала на межі спроможності – це був найбільший виклик під час зими, – стверджує Кличко.

Він наголосив, що наразі міська влада розглядає різні варіанти розвитку подій та як можна буде діяти в неочікуваних ситуаціях.

– Була велика потреба в генераторах, зараз ключові об’єкти критичної інфраструктури ними забезпечені генераторами великої потужності. Ми розраховуємо різні сценарії, навіть найжахливіші, згідно з якими повинні будемо діяти, – наголосив міський глава.

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