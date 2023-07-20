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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні розробляють електронний сервіс для бронювання від мобілізації

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Україні розробляють механізм електронного бронювання військовозобов’язаних. Над цим нині працюють Міністерство економіки разом із Міністерством цифрової трансформації.

Про це заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки.

За його словами, єБронювання стане послугою, за допомогою якої підприємство може створити власний кабінет, зайти на нього, ввести дані військово-облікової спеціальності, працівників, із Пенсійного фонду та Державної податкової служби автоматично підтягуватиметься необхідна інформація, а потім видаватиметься електронне бронювання.

Фоменко розповів, що електронний документ міститиме QR-код, також його можна буде роздруковувати.

Це стане підтвердженням того, що людина заброньована. На його думку, для початку роботи сервісу необхідно приблизно три місяці.

Він зауважив, що наразі понад 500 тис. військовозобов’язаних вже заброньовано, а понад 4 тис. підприємств визначено критично важливими без урахування тих, які визначають обласні військові адміністрації.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, військовослужбовці, Мінцифри, українські військові
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