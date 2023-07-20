В Україні розробляють електронний сервіс для бронювання від мобілізації
В Україні розробляють механізм електронного бронювання військовозобов’язаних. Над цим нині працюють Міністерство економіки разом із Міністерством цифрової трансформації.
Про це заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки.
За його словами, єБронювання стане послугою, за допомогою якої підприємство може створити власний кабінет, зайти на нього, ввести дані військово-облікової спеціальності, працівників, із Пенсійного фонду та Державної податкової служби автоматично підтягуватиметься необхідна інформація, а потім видаватиметься електронне бронювання.
Фоменко розповів, що електронний документ міститиме QR-код, також його можна буде роздруковувати.
Це стане підтвердженням того, що людина заброньована. На його думку, для початку роботи сервісу необхідно приблизно три місяці.
Він зауважив, що наразі понад 500 тис. військовозобов’язаних вже заброньовано, а понад 4 тис. підприємств визначено критично важливими без урахування тих, які визначають обласні військові адміністрації.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька