В Хмельницкой области местные жители нашли в собственном дворе три древних надгробия

В Каменец-Подольском районе жители села Должок обнаружили три надгробия, датированные концом XVIII века.

Об этом говорится в сюжете Первого Подольского.

Как рассказывают журналисты, самый старый надгробный камень датируется 1782 годом. Он самый большой по размерам, а надпись на нем едва видна.

Вторая могила, датированная 1863 годом, принадлежала немецкому профессору гончарного коллегиума Алексу Ледцеру, который почил в возрасте 42 лет.

– На плите слабо прочитываются буквы, но, вероятно, это Алекс Ледцер, который умер в 42 года в 1863 году и похоронен в Каменце-Подольском, – прокомментировал научный сотрудник НАИЗ Каменец Руслан Нагнебида.

Он отметил, что эти находки планируют показать специалистам. К работе также хотят привлечь польских лингвистов, которые помогут восстановить надпись с самого большого надгробия. Ученые предполагают, что на нем могут быть имена сразу нескольких усопших.

Напомним, в результате падения уровня воды в Днепре из-за разрушения оккупантами плотины Каховской ГЭС для человеческого глаза открылась еще одна страница истории Хортицы — остатки деревянных мостов 1944 года, которые находилист под водой почти 70 лет.

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