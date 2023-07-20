На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки

У Камʼянець-Подільському районі жителі села Довжок виявили на власному подвір’ї три надгробки, датовані кінцем XVIII століття.

Про це йдеться у сюжеті Першого Подільського.

Як розповідають журналісти, найстаріший надгробний камінь датується 1782 роком. Він найбільший за розмірами, а напис на ньому ледь видно.

Друга могила, датована 1863 роком, належала німецькому професору гончарного колегіуму Алексу Ледцеру, який спочив у віці 42 років.

– На плиті слабо прочитуються літери, але, ймовірно, це Алекс Ледцер, який помер у 42 роки у 1863-му та похований у Кам’янці-Подільському, – прокоментував науковий співробітник НАІЗ Кам’янець Руслан Нагнебіда.

Він зазначив, що ці знахідки планують показати фахівцям. До роботи також хочуть залучити польських лінгвістів, які допоможуть відновити напис із найбільшого надгробка. Учені припускають, що на ньому можуть бути імена одразу кількох покійних.



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