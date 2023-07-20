Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Розроблений для війни в умовах рівнинної місцевості: що відомо про БпЛА Phoenix Ghost
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки

Надгробок
Фото: УНІАН

У Камʼянець-Подільському районі жителі села Довжок виявили на власному подвір’ї три надгробки, датовані кінцем XVIII століття.

Про це йдеться у сюжеті Першого Подільського. 

Як розповідають журналісти, найстаріший надгробний камінь датується 1782 роком. Він найбільший за розмірами, а напис на ньому ледь видно.

Друга могила, датована 1863 роком, належала німецькому професору гончарного колегіуму Алексу Ледцеру, який спочив у віці 42 років.

– На плиті слабо прочитуються літери, але, ймовірно, це Алекс Ледцер, який помер у 42 роки у 1863-му та похований у Кам’янці-Подільському, – прокоментував науковий співробітник НАІЗ Кам’янець Руслан Нагнебіда. 

Він зазначив, що ці знахідки планують показати фахівцям. До роботи також хочуть залучити польських лінгвістів, які допоможуть відновити напис із найбільшого надгробка. Учені припускають, що на ньому можуть бути імена одразу кількох покійних.

Нагадаємо, внаслідок падіння рівня води в Дніпрі через руйнування окупантами греблі Каховської ГЕС для людського ока відкрилася ще одна сторінка історії Хортиці – залишки дерев’яних мостів 1944 року, які були під водою майже 70 років.

Читайте також
Знахідка археологів: на заході Туреччини виявили 1800-річну статую жінки
турция

Історичні розкопки, Хмельницька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Хмельниччині хлопець зґвалтував і задушив 16-річну дівчину за відмову познайомитися
На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки
Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.07.2023)
На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.07.2023)
На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (19.07.2023)
На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (19.07.2023)
На Хмельниччині місцеві жителі знайшли на власному подвір’ї три старовинних надгробки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь