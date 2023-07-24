Кто имеет право на наследство без завещания – отвечает адвокат

Процесс наследования довольно часто вызывает целый ряд вопросов. Особенно актуальными они остаются в условиях военного положения. Кто имеет право на наследство без завещания и что следует знать о наследовании в 2023 году – читайте в материале.

Кто имеет право на наследство без завещания: объясняет эксперт

По словам адвоката Радиона Кирилкина, наследование осуществляется по завещанию или по закону. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства, право на наследование осуществляется по закону.

Наследники по закону получают право на наследование поочередно:

Первая очередь наследников по закону – это дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители. Вторая очередь наследников по закону – это родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Третья очередь – это родные дядя и тетя наследодателя. Четвертая очередь наследников по закону – это лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства. Пятая очередь наследников по закону – это другие родственники наследодателя вплоть до шестой степени родства включительно. Причем родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства. В пятую очередь право на наследование по закону также получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

Кто имеет право на наследство без завещания: что следует знать о следующих очередях

По словам эксперта, каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия.

Также может иметь место изменение очередности получения права на наследование.

Очередность получения наследниками по закону права на наследование может быть изменена нотариально удостоверенным договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства.

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