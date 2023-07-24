Хто має право на спадщину без заповіту – відповідає адвокат

Процес спадкування досить часто викликає цілу низку запитань. Особливо актуальними вони залишаються в умовах воєнного стану. Хто має право на спадщину без заповіту та що варто знати про спадкування у 2023 році – читайте в матеріалі.

Хто має право на спадщину без заповіту: пояснює експерт

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, спадкування здійснюється за заповітом або за законом. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, право на спадкування здійснюється за законом.

Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово:

Перша черга спадкоємців за законом – це діти спадкодавця, зокрема й зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той із подружжя, хто його пережив, та батьки. Друга черга спадкоємців за законом – це рідні брати та сестри спадкодавця, його бабуся та дідусь як із боку батька, так і з боку матері. Третя черга – це рідні дядько та тітка спадкодавця. Четверта черга спадкоємців за законом – це особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. П’ята черга спадкоємців за законом – це інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно. Причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. У п’яту чергу право на спадкування за законом також одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

Хто має право на спадщину без заповіту: що варто знати про наступні черги

За словами експерта, кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

Також можлива зміна черговості одержання права на спадкування.

Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором зацікавлених спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.