Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста

В Тернопольский области гражданин Украины отказался мобилизоваться в ряды ВСУ. Военнообязанный заявил, что переживает за состояние своего здоровья и жизни в целом. Однако в суде ему все же назначили наказание, согласно действующему законодательству.

Об этом говорится в материалах дела, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно открытым данным, мужчина получил повестку в феврале 2023 года и прошел медицинскую комиссию. Его военная служба должна была начаться в марте 2023 года, однако парень не приехал.

Отмечается, что мужчину судили по статье об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, что предусмотрено действующим законодательством. Гусятинский районный суд назначил три года и один месяц лишения свободы.

Однако суд освободил парня от наказания на определенных условиях. В течение года он не должен совершать новых преступлений, обязан являться в правоохранительные органы, сообщать об изменении места жительства и работы, а также не выезжать за границу без разрешения.

По данным Единого госреестра, мужчине предоставят условное освобождение в случае соблюдения всех требований. Во время суда он сказал, что не поехал служить из-за болезни, однако в больницу не обращался.

Однако отмечается, что во время судебного заседания мужчина раскаялся. Согласно действующему законодательству, статья об уклонении от призыва предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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