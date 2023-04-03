Апрель, 03 в 14:46

Во время военного положения в Украине действуют определенные ограничения по пересечению государственной границы. Мужчинам, достигшим призывного возраста, запрещено покидать пределы страны.

Однако с начала полномасштабной войны многие украинские мужчины выехали за границу и не вернулись. Таких лиц могут наказывать за нарушение закона.

Факты ICTV узнавали, какая ответственность грозит мужчинам, которые не вернулись в Украину, или незаконно пересекли границу, или бежали от мобилизации в другую страну.

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Ответственность за невозврат в Украину после 24 февраля 2022 года

Адвокат Екатерина Котенкова отмечает, что многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не вернулись в Украину после 24 февраля 2022 года. По ее словам, для них не предусмотрено жесткого наказания, только штраф.

— То есть военнообязанных граждан могут по возвращении домой привлечь к административной ответственности. В таких случаях предусмотрен штраф в размере от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн, — говорит адвокат.

Котенкова добавляет, наказание будет жестче, если окажется, что лицо незаконно пересекло границу или убежало от мобилизации в другую страну.

Что предусмотрено за незаконное пересечение границы и уклонение от мобилизации во время войны

Адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко говорит, что за незаконное пересечение границы в 2023 году предусмотрены:

административная ответственность;

уголовная ответственность.

Административная ответственность предусмотрена за незаконное пересечение государственной границы Украины вне пунктов пропуска через государственную границу, или в пунктах пропуска через государственную границу без соответствующих документов (или с использованием поддельного документа).

За такие действия статьей 204-1 Кодекса Украины Об административных правонарушениях предусмотрен штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 грн до 8 500 грн) или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Что касается уголовной ответственности, то к ней могут привлечь только тех мужчин, которые уклоняются от мобилизации на военную службу.

— Если мужчина пытается осуществить пересечение границы с целью уклонения от призыва во время мобилизации, то ему грозит уголовная ответственность по ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации), — добавляет Диденко.

Таким лицам грозит от трех до пяти лет заключения.

Стоит отметить, что уголовная ответственность предусмотрена именно за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. То есть, если не удастся доказать, что мужчина уклонялся от мобилизации, убежав за границу, ему грозит лишь штраф (то есть административная ответственность).

Другими словами, к уголовной ответственности могут привлечь только тех мужчин, которые получили повестку и сбежали за границу.