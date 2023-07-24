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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

У Тернопільський області громадянин України відмовився мобілізуватися до лав ЗСУ. Військовозобов’язаний заявив, що переймається за стан свого здоров’я та життя загалом. Проте у суді йому все ж призначили покарання, згідно з чинним законодавством.

Про це йдеться у матеріалах справи, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За відкритими даними, чоловік отримав повістку в лютому 2023 року та пройшов медичну комісію. Його військова служба повинна була розпочатися у березні 2023 року, однак той не приїхав.

Зазначається, що чоловіка судили за статтею про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, що передбачено чинним законодавством. Гусятинський районний суд призначив три роки та один місяць позбавлення волі.

Проте суд звільнив хлопця від покарання на певних умовах. Протягом року він не має чинити нових злочинів, зобов’язаний з’являтися до правоохоронних органів, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, а також не виїжджати за кордон без дозволу.

За даними Єдиного держреєстру, чоловікові нададуть умовне звільнення у разі дотримання всіх вимог. Під час суду він сказав, що не поїхав служити через хворобу, проте до лікарні не звертався.

Проте зазначається, що під час судового засідання ухилянт розкаявся. Згідно з чинним законодавством, стаття про ухилення від призову передбачає позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.

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Війна в Україні, Воєнний стан, мобілізація, Новини Тернополя, Суд, Тернопіль, Тернопільщина
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