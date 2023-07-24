Притула продав карту Буданова з розділеною РФ за 14 млн: куди спрямують гроші

Український громадський та політичний діяч, засновник благодійного фонду Сергій Притула продав на аукціоні карту з розділеною територією Російської Федерації за суму близько 14 млн грн.

Стартова ціна за карту становила 400 тис. грн. Проте протягом аукціону вона збільшилася до 14 млн грн. Ці кошти спрямують на збір п’ять безпілотних комплексів EOS C VTOL для десантно-штурмових підрозділів Головного управління розвідки України.

Після перетину позначки ставки у 6 млн грн за карту почали змагатися троє людей, які кожного разу лише підвищували ціну. Найбільшу вартість за унікальну карту запропонував учасник, якого звати Михайло.

Вперше карту з розділеною територією Росії помітили в кабінеті керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова наприкінці 2022 року.

На ній чорним маркером обведені Бєлгородська, Курська області та Кубань як території, які мають увійти до складу України.

На Калінінградській області написано ФРН (Німеччина), на Карелії та північному заході – Ф (Фінляндія), на Кавказі – Ічкерія, на центральних областях та частині Сибіру – ЦАР, на Далекому Сході – К (Китай), на Курильських островах – Японія.

У рамках збору Виявляємо та знищуємо фонд Притули планує за тиждень зібрати 120 млн грн на EOS для штурмових спецпідрозділів ГУР. Перед аукціоном Притула зазначив, що Буданов довго не хотів продавати карту, але погодився на цей крок через збір на безпілотні комплекси для розвідки.

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