Экспресс-режим: в Киеве упростили оплату проезда в транспорте с помощью iPhone
Жители столицы могут оплатить проезд в наземном общественном транспорте, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору.
Об этом в Telegram сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
— Киев присоединяется к мировым столицам, где работает функция Экспресс-проезд от Apple. Вместе с Apple и Visa внедряем новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте, — написал он.
Теперь можно осуществить оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору без разблокировки или вывода из режима сна.
Чтобы подключить функцию, добавьте банковскую или цифровую транспортную карту в Apple Wallet и включите “экспресс-проезд” в параметрах.
Напомним, с 24 июля в столице вернулась плата за парковку авто на муниципальных паркингах, в том числе и в мобильных приложениях Киев Цифровой.
Оплата за паркинг будет начисляться до тех пор, пока продолжается парковка в приложении. Руководители смогут установить автоматическое завершение парковки.
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