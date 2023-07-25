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Валентина Чорна, редактор ленты

Экспресс-режим: в Киеве упростили оплату проезда в транспорте с помощью iPhone

тролейбус київ
Фото: Depositphotos

Жители столицы могут оплатить проезд в наземном общественном транспорте, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору.

Об этом в Telegram сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

— Киев присоединяется к мировым столицам, где работает функция Экспресс-проезд от Apple. Вместе с Apple и Visa внедряем новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте, — написал он.

Теперь можно осуществить оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору без разблокировки или вывода из режима сна.

Чтобы подключить функцию, добавьте банковскую или цифровую транспортную карту в Apple Wallet и включите “экспресс-проезд” в параметрах.

Напомним, с 24 июля в столице вернулась плата за парковку авто на муниципальных паркингах, в том числе и в мобильных приложениях Киев Цифровой.

Оплата за паркинг будет начисляться до тех пор, пока продолжается парковка в приложении. Руководители смогут установить автоматическое завершение парковки.

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Экспресс-режим: в Киеве упростили оплату проезда в транспорте с помощью iPhone

Общественный транспорт, Київ, Проїзд
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