Експрес-режим: у Києві спростили оплату проїзду у транспорті за допомогою iPhone

Жителі столиці можуть оплатити проїзд у наземному громадському транспорті, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.

Про це у Telegram повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

– Київ приєднується до світових столиць, де працює функція Експрес-проїзд від Apple. Разом з Apple та Visa впроваджуємо новий сервіс для оплати проїзду у наземному громадському транспорті, – написав він.

Відтепер можна здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора без розблокування чи виведення з режиму сну.

Щоб підключити функцію, додайте банківську або ж цифрову транспортну картку до Apple Wallet і увімкніть “експрес-проїзд” у параметрах.

Нагадаємо, з 24 липня у столиці повернулася плата за паркування авто на муніципальних паркінгах, зокрема й у мобільних застосунках Київ Цифровий.

Оплата за паркінг нараховуватиметься доти, доки триває паркування в застосунку. Керманичі зможуть встановити автоматичне завершення паркування.

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