Експрес-режим: у Києві спростили оплату проїзду у транспорті за допомогою iPhone
Жителі столиці можуть оплатити проїзд у наземному громадському транспорті, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.
Про це у Telegram повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.
– Київ приєднується до світових столиць, де працює функція Експрес-проїзд від Apple. Разом з Apple та Visa впроваджуємо новий сервіс для оплати проїзду у наземному громадському транспорті, – написав він.
Відтепер можна здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора без розблокування чи виведення з режиму сну.
Щоб підключити функцію, додайте банківську або ж цифрову транспортну картку до Apple Wallet і увімкніть “експрес-проїзд” у параметрах.
Нагадаємо, з 24 липня у столиці повернулася плата за паркування авто на муніципальних паркінгах, зокрема й у мобільних застосунках Київ Цифровий.
Оплата за паркінг нараховуватиметься доти, доки триває паркування в застосунку. Керманичі зможуть встановити автоматичне завершення паркування.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик