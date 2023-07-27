Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр

Українські військові на фронті ефективно зменшують наступальний та оборонний потенціал армії Російської Федерації. Ворогу стає все складніше тримати оборону під час потужного контрнаступу ЗСУ.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи темпи контрнаступу наших воїнів.

– Не можна вимірювати ефективність ЗСУ лише кілометрами, на які вони просунулись. Ефективність – це значно ширше поняття. Збройні сили ефективно зменшують потенціал ворога. Їм усе складніше оборонятися від нашого наступу, – стверджує вона.

Заступниця міністра оборони наголосила, що це нормальний темп українського контрнаступу. Вона стверджує, що бійці ЗСУ вже мають більше можливостей і сил ефективніше звільняти територію України.

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