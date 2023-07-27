Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Терміново
Масова повітряна тривога: на Житомирщині гримлять вибухи
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр

Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на фронті ефективно зменшують наступальний та оборонний потенціал армії Російської Федерації. Ворогу стає все складніше тримати оборону під час потужного контрнаступу ЗСУ.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи темпи контрнаступу наших воїнів.

– Не можна вимірювати ефективність ЗСУ лише кілометрами, на які вони просунулись. Ефективність – це значно ширше поняття. Збройні сили ефективно зменшують потенціал ворога. Їм усе складніше оборонятися від нашого наступу, – стверджує вона.

Заступниця міністра оборони наголосила, що це нормальний темп українського контрнаступу. Вона стверджує, що бійці ЗСУ вже мають більше можливостей і сил ефективніше звільняти територію України.

Читайте також
Сьогодні Сили оборони мали дуже непогані результати на фронті – Зеленський
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, контрнаступ, Міноборони України, Україна-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Це не шоу: посол України в США розповіла про ставлення Байдена та глави Пентагону до наступу ЗСУ
зсу військові
Зеленський підписав закон, яким повертаються довоєнні податки в Україні
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
Сьогодні Сили оборони мали дуже непогані результати на фронті – Зеленський
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.07.2023)
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (26.07.2023)
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь