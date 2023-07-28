Сколько продлится учебный год 2023-2024 годов: Кабмин утвердил даты

28 июля Кабмин утвердил продолжительность 2023/2024 учебного года с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.

Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

— Поручено областным и Киевской городской военным администрациям с участием учредителей учреждений общего среднего образования обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице, — написал он в Telegram.

Кроме того, были внесены изменения в план мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ.

— Определено МОН одним из ответственных исполнителей за мероприятие “Пересмотр механизма раннего предупреждения и эвакуации участников образовательного процесса в случае нападения или риска нападения на учебное заведение”, а также предусмотрено, что порядок раннего предупреждения и эвакуации участников образовательного процесса в случае нападения или риска нападения на учебное заведение утверждается совместным приказом МВД и МОН, — указал Мельничук.

Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что “самое главное — это вопрос безопасности детей и образовательного процесса”.

Премьер-министр подчеркнул, что построение комфортных и качественных укрытий — это вопрос номер один, который был поставлен перед громадами.

— Средства для этого были выделены. Это 1,5 млрд грн. Местные власти и громады играют в этих решениях главную роль. Еще раз хочу подчеркнуть: главное — это безопасность детей, — заключил он.

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