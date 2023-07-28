Скільки триватиме навчальний рік 2023-2024 років: Кабмін затвердив дати

28 липня Кабмін затвердив тривалість 2023/2024 навчального року з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

– Доручено обласним та Київській міській військовим адміністраціям за участю засновників закладів загальної середньої освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці, – написав він у Telegram.

Крім того, було внесено зміни до плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл.

– Визначено МОН одним із відповідальних виконавців за захід “Перегляд механізму раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти”, а також передбачено, що порядок раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти затверджується спільним наказом МВС та МОН, – вказав Мельничук.

До цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що “найголовніше – це питання безпеки дітей та освітнього процесу”

Прем’єр-міністр наголосив, що побудова комфортних і якісних укриттів – це питання номер один, яке було поставлено перед громадами.

– Кошти для цього були виділені. Це 1,5 млрд грн. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль. Ще раз хочу наголосити: головне – це безпека дітей, – підсумував він.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.