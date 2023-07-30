Мы делаем все, чтобы не понадобилось: в Минэнерго объяснили, будут ли отключать свет зимой

Министерство энергетики Украины прогнозирует надежное обеспечение поставок электричества в течение отопительного сезона. Если РФ продолжит атаки по энергетике, в результате чего будут повреждены объекты генерации или передачи, — это будет иметь временный характер.

Об этом заявил министр энергетики Украины, член Совета национальной безопасности и обороны Герман Галущенко в эфире информационного телемарафона.

— Все удастся нам. Мы делаем вещи, дающие нам дополнительную генерацию, которой не было вообще в Украине до сих пор. Я уверен, что симбиоз этих действий приведет к тому, что мы сможем надежно обеспечить поставки в течение отопительного сезона, — подчеркнул министр.

Галущенко обратил внимание, что сейчас гораздо лучше украинская система противовоздушной обороны, чем была в прошлом сезоне. Поэтому он считает, что могут быть только временные отключения света в случае новых атак РФ.

— Работа системы под ежедневными атаками зависит, во-первых, от последствий обстрелов, а они тоже могут быть разными, потому что во многих случаях это зависит от работы ПВО. Мы сейчас видим, что уровень защиты системы ПВО намного лучше, чем было в предыдущую зиму. Это нужно учитывать, почему-то эксперты забывают об этом говорить.

Во-вторых, сложно предвидеть последствия обстрелов. Но я уверен, что даже если будут происходить временные повреждения объектов генерации или передачи — это будет иметь временный характер. Все отключения, которые есть сегодня, происходят из-за последствий плохих погодных условий, — отметил он.

Министр посоветовал украинцам запастись генераторами, однако заверил, что Минэнергетики сделает все, чтобы они никогда не понадобились.

— Я всегда говорю всем: держите их (генераторы, — Ред.), пусть они будут. Мне тоже задают вопрос, и я всегда говорю: когда министр энергетики говорит, чтобы покупали генераторы, то оно звучит немного страшно. Но опять же: покупайте, держите, пусть будут. Мы делаем все, чтобы они вам никогда не понадобились, но пусть будут, — утверждает Галущенко.

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