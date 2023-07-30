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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ми робимо все, щоб не знадобилося: в Міненерго пояснили, чи відключатимуть світло взимку

Ми робимо все, щоб не знадобилося: в Міненерго пояснили, чи відключатимуть світло взимку
Фото: Depositphotos

Міністерство енергетики України прогнозує надійне забезпечення постачання електрики протягом опалювального сезону. Якщо РФ продовжить атаки по енергетиці, внаслідок чого будуть пошкоджені об’єктів генерації чи передавання, – це матиме тимчасовий характер.

Про це заявив міністр енергетики України, член Ради національної безпеки і оборони Герман Галущенко в ефірі інформаційного телемарафону.

– Все вдасться нам. Ми робимо речі, які дають нам додаткову генерацію, якої не було взагалі в Україні до цього часу. Я впевнений, що симбіоз цих дій призведе до того, що ми зможемо надійно забезпечити постачання протягом опалювального сезону, – наголосив міністр.

Галущенко звернув увагу, що наразі набагато краща українська система протиповітряної оборони, ніж була минулого сезону. Тому він вважає, що можуть бути лише тимчасові відключення світла у разі нових атак РФ.

– Робота системи під щоденними атаками залежить, по-перше, від наслідків обстрілів, а вони теж можуть бути різними, тому що в багатьох випадках це залежить від роботи ППО. Ми зараз бачимо, що рівень захисту системи ППО набагато кращий, ніж було в попередню зиму. Це потрібно враховувати, чомусь експерти забувають про це говорити.

По-друге, складно передбачати наслідки обстрілів. Але я впевнений, що навіть якщо відбуватимуться тимчасові пошкодження об’єктів генерації чи передавання – це матиме тимчасовий характер. Всі відключення, які є сьогодні, відбуваються через наслідки поганих погодних умов, які роблять нам шкоду. Але вона незрівнянна з тією, яку російські терористи зробили минулої зими, – зазначив він.

Міністр порадив українцям запастися генераторами, проте запевнив, що Міненергетики зробить все, щоб вони ніколи не знадобилися.

– Я завжди кажу всім: тримайте їх (генератори, – Ред.), нехай вони будуть. Мені теж ставлять питання, і я завжди кажу: коли міністр енергетики говорить, щоб купували генератори, то воно звучить трохи страшно. Але знову ж таки: купуйте, тримайте, нехай будуть. Ми робимо все, щоб вони вам ніколи не знадобилися, але нехай будуть, – стверджує Галущенко.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Герман Галущенко, Енергетика, зима, Опалювальний сезон
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