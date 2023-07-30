Ми робимо все, щоб не знадобилося: в Міненерго пояснили, чи відключатимуть світло взимку

Міністерство енергетики України прогнозує надійне забезпечення постачання електрики протягом опалювального сезону. Якщо РФ продовжить атаки по енергетиці, внаслідок чого будуть пошкоджені об’єктів генерації чи передавання, – це матиме тимчасовий характер.

Про це заявив міністр енергетики України, член Ради національної безпеки і оборони Герман Галущенко в ефірі інформаційного телемарафону.

– Все вдасться нам. Ми робимо речі, які дають нам додаткову генерацію, якої не було взагалі в Україні до цього часу. Я впевнений, що симбіоз цих дій призведе до того, що ми зможемо надійно забезпечити постачання протягом опалювального сезону, – наголосив міністр.

Галущенко звернув увагу, що наразі набагато краща українська система протиповітряної оборони, ніж була минулого сезону. Тому він вважає, що можуть бути лише тимчасові відключення світла у разі нових атак РФ.

– Робота системи під щоденними атаками залежить, по-перше, від наслідків обстрілів, а вони теж можуть бути різними, тому що в багатьох випадках це залежить від роботи ППО. Ми зараз бачимо, що рівень захисту системи ППО набагато кращий, ніж було в попередню зиму. Це потрібно враховувати, чомусь експерти забувають про це говорити.

По-друге, складно передбачати наслідки обстрілів. Але я впевнений, що навіть якщо відбуватимуться тимчасові пошкодження об’єктів генерації чи передавання – це матиме тимчасовий характер. Всі відключення, які є сьогодні, відбуваються через наслідки поганих погодних умов, які роблять нам шкоду. Але вона незрівнянна з тією, яку російські терористи зробили минулої зими, – зазначив він.

Міністр порадив українцям запастися генераторами, проте запевнив, що Міненергетики зробить все, щоб вони ніколи не знадобилися.

– Я завжди кажу всім: тримайте їх (генератори, – Ред.), нехай вони будуть. Мені теж ставлять питання, і я завжди кажу: коли міністр енергетики говорить, щоб купували генератори, то воно звучить трохи страшно. Але знову ж таки: купуйте, тримайте, нехай будуть. Ми робимо все, щоб вони вам ніколи не знадобилися, але нехай будуть, – стверджує Галущенко.

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