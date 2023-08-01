Називав Україну “рагулятнею”: в Одеській області викрили шанувальника “русского міра”

В Одеській області викрили шанувальника “русского міра”, який називав батьківщину “рагулятнею” та поширював прокремлівську пропаганду. Уродженця Кривого Рогу передали правоохоронним органам.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками СБУ виявили громадянина України, який планував виїхати в Молдову через пункт пропуску Старокозаче.

У Держприкордонслужбі зазначають, що під час фільтраційних заходів стало відомо, що 40-річний житель Дніпропетровської області є читачем та підписаний на онлайн-ресурси, які підтримують окупантів. Він записував свої звернення, в яких поширював наративи російської пропаганди.

– Псевдоблогер шкодує, що народився в Україні, зневажливо називає малу батьківщину “рагулятнею” та висловлює сподівання у нездійсненне – прийняття наших територій до складу країни, яку весь світ визнає агресором, – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголошують, що детальніше про свої побажання та мотивацію він розповідатиме не своїм підписникам, а представникам правоохоронних органів. Поширювача російської пропаганди передали представникам Національної поліції України.

Джерело : Держприкордонслужба

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