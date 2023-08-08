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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Дніпропетровщині судитимуть наркоділків, яких кришував правоохоронець

На Дніпропетровщині судитимуть наркоділків, яких кришував правоохоронець
Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно подружжя з Дніпропетровської області, які разом зі спільниками, серед яких був місцевий правоохоронець, заробляли мільйони гривень на продажі метамфетаміну.

Наркоторговців ДБР та Нацполіція викрили у квітні 2023 року.

П’ятеро наркоділків купували метамфетамін на “чорному ринку” великими партіями, фасували наркотик та продавали у роздріб. За 1 грам готового наркотику ділки отримували 2,4 тис. грн, а їхній місячний дохід сягав близько 2 млн грн.

На Дніпропетровщині судитимуть наркоділків, яких кришував правоохоронець
На Дніпропетровщині судитимуть наркоділків, яких кришував правоохоронець
На Дніпропетровщині судитимуть наркоділків, яких кришував правоохоронець
На Дніпропетровщині судитимуть наркоділків, яких кришував правоохоронець
На Дніпропетровщині судитимуть наркоділків, яких кришував правоохоронець
На Дніпропетровщині судитимуть наркоділків, яких кришував правоохоронець

Під час обшуків у підозрюваних вилучили чорнові записи, бойовий пістолет та метамфетамін на понад 150 тис. грн.

Фігурантам інкримінують ч. 2, 3 ст. 307 КК України (збут наркотичних засобів групою осіб в особливо великих розмірах), а одному з наркоторговців ще й незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України). Усім загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

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Зараз обвинувальний акт направили до суду.

Джерело: ДБР
ДБР, Дніпропетровська область, Наркотики, Наркоторгівці
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