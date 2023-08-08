На Дніпропетровщині судитимуть наркоділків, яких кришував правоохоронець
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно подружжя з Дніпропетровської області, які разом зі спільниками, серед яких був місцевий правоохоронець, заробляли мільйони гривень на продажі метамфетаміну.
Наркоторговців ДБР та Нацполіція викрили у квітні 2023 року.
П’ятеро наркоділків купували метамфетамін на “чорному ринку” великими партіями, фасували наркотик та продавали у роздріб. За 1 грам готового наркотику ділки отримували 2,4 тис. грн, а їхній місячний дохід сягав близько 2 млн грн.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили чорнові записи, бойовий пістолет та метамфетамін на понад 150 тис. грн.
Фігурантам інкримінують ч. 2, 3 ст. 307 КК України (збут наркотичних засобів групою осіб в особливо великих розмірах), а одному з наркоторговців ще й незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України). Усім загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Зараз обвинувальний акт направили до суду.
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