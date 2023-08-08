Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим

Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Фото: УНІАН

Кабінет міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тис. грн особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

За даними відомства, станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн грн.

Зокрема, грошову допомогу виплачено 9 427 жителям Херсонщини та 944 – Миколаївщини. Виплати здійснюються на банківські рахунки або готівкою через Укрпошту.

В Мінреінтеграції нагадали, що фінансову допомогу від держави можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Це включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Читайте також
5 тис. грн від уряду і 6,6 тис. від ООН: як отримати виплати постраждалим від підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим

Війна в Україні, виплати, Кабінет міністрів, Каховська ГЕС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Злочини не мають залишитися безкарними: у Раді Європи засудили удар РФ по Покровську
Марія Пейчинович-Бурич
До України з Бельгії відправили танки Leopard 1, які придбала невідома країна – ЗМІ
Leopard
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Британія запроваджує нові санкції, щоб перекрити доступ РФ до іноземних військових постачань
Лондон - Велика Британія
Ракетний удар по будинку в Покровську: загиблих – уже семеро, поранених – понад 80
Ракетний удар по Покровську 7 серпня 2023
Відео
Один із символів національного спротиву: чому усі так полюбили Javelin

Американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin під час великої війни не лише добре зарекомендував себе у бойових умовах, а й став одним із найвідоміших символів нашої оборони та спротиву російським окупантам.

Артур Свинаренко
Її щоденно катували: історія жінки, яка пережила 7 місяців полону
Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим
Росії не буде на наступній зустрічі: про що домовились у Джидді та як на це відреагувала РФ
Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим
Готуємося до зими! Що потрібно знати про опалювальний сезон
Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (08.08.2023)
Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь