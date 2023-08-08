Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим
Кабінет міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тис. грн особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
За даними відомства, станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн грн.
Зокрема, грошову допомогу виплачено 9 427 жителям Херсонщини та 944 – Миколаївщини. Виплати здійснюються на банківські рахунки або готівкою через Укрпошту.
В Мінреінтеграції нагадали, що фінансову допомогу від держави можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.
Це включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території лівобережжя на підконтрольну Україні територію.
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