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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский посетил бригады, которые ведут контрнаступление на Соледарском и Бахмутском направлениях

Зеленский посетил бригады, которые ведут контрнаступление на Соледарском и Бахмутском направлениях
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область, где продолжаются активные боевые действия. В частности, он посетил две бригады на Соледарском и Бахмутском направлениях.

В Офисе президента отмечают, что Зеленский посетил 22 отдельную механизированную бригаду, которая выполняет боевые задачи в составе тактической группы Адам оперативно-тактической группировки Соледар.

— Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению. Ежедневно я получаю общую информацию. Она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Но я хотел сам посетить все бригады отдельно, чтобы точечно понять проблемы каждой из них, — отметил глава государства.

В то же время президент приехал в командный пункт 5 отдельной штурмовой бригады, которая выполняет боевые задачи в составе оперативно-стратегической группировки войск Хортица на Бахмутском направлении.

Там отмечают, что Зеленский обсудил с командиром бригады важные темы: обстановку в зоне ответственности, подготовку украинских защитников, потребности в вооружении и технике, проблемные вопросы.

Также Зеленский посетил 92 отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко. С начала полномасштабного вторжения воины бригады защищают государство в составе ОСУВ Хортица на Харьковском, Изюмском, Купянском, Бахмутском направлениях.

Глава государства встретился и с командованием 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, которая выполняет боевые задачи в составе ОСУВ Хортица на Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском и Черниговском направлениях.

Зеленский приехал и в командный пункт 3 отдельной штурмовой бригады, которая выполняет боевые задачи в составе ОСУВ Хортица на Бахмутском направлении. Во время открытой беседы обсудили самые актуальные вопросы, отмечают в Офисе президента.

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Источник: Офис президента
Бахмут, Война в Украине, Война на Донбассе, Владимир Зеленский, Донецкая область, Соледар
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