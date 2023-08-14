Зеленський відвідав бригади, які ведуть контрнаступ на Соледарському і Бахмутському напрямках

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Донецьку область, де тривають активні бойові дії. Зокрема, він відвідав дві бригади на Соледарському та Бахмутському напрямках.

В Офісі президента зазначають, що Зеленський відвідав 22 окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання у складі тактичної групи Адам оперативно-тактичного угруповання Соледар.

– Обговорили з командиром бригади проблеми, з якими стикаються воїни, і пропозиції щодо їхнього розв’язання. Щодня я отримую загальну інформацію. Вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Але я хотів сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них, – зазначив глава держави.

Водночас президент приїхав у командний пункт 5 окремої штурмової бригади, яка виконує бойові завдання у складі оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Бахмутському напрямку.

Там зазначають, що Зеленський обговорив з командиром бригади важливі теми: обстановку в зоні відповідальності, підготовку українських захисників, потреби в озброєнні й техніці, проблемні питання.

Також Зеленський відвідав 92 окрему механізовану бригаду імені кошового отамана Івана Сірка. Від початку повномасштабного вторгнення воїни бригади захищають державу у складі ОСУВ Хортиця на Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Бахмутському напрямках.

Глава держави зустрівся і з командуванням 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка виконує бойові завдання у складі ОСУВ Хортиця на Сєвєродонецькому, Попаснянському, Бахмутському та Чернігівському напрямках.

Зеленський приїхав і до командного пункту 3 окремої штурмової бригади, яка виконує бойові завдання в складі ОСУВ Хортиця на Бахмутському напрямку. Під час відкритої бесіди обговорили найактуальніші питання, зазначають в Офісі президента.

Джерело : Офіс президента

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