В Киеве не будут организовывать массовых мероприятий на День Независимости — КГГА

В Киеве не будут организовывать никаких массовых мероприятий на День Независимости Украины, который будут отмечать 24 августа 2023 года.

По данным КГГА, как информировали городские власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планировали провести выставку образцов поврежденной вражеской техники. Однако все мероприятия в Киеве будут отменены.

В КГГА добавили, что с сегодняшнего вечера в Киеве перекроют движение по Крещатику на пути от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

В то же время откроют движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до улицы Владимирской, отмечают в КГГА.

Источник : КГГА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.