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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Киеве не будут организовывать массовых мероприятий на День Независимости — КГГА

В Киеве не будут организовывать массовых мероприятий на День Независимости — КГГА
Фото: Pexels

В Киеве не будут организовывать никаких массовых мероприятий на День Независимости Украины, который будут отмечать 24 августа 2023 года.

По данным КГГА, как информировали городские власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планировали провести выставку образцов поврежденной вражеской техники. Однако все мероприятия в Киеве будут отменены.

В КГГА добавили, что с сегодняшнего вечера в Киеве перекроют движение по Крещатику на пути от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

В то же время откроют движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до улицы Владимирской, отмечают в КГГА.

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Источник: КГГА
Война в Украине, День Независимости, Київ, Киевская область, КГГА, Майдан, Хрещатик
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