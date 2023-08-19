В Киеве не будут организовывать массовых мероприятий на День Независимости — КГГА
В Киеве не будут организовывать никаких массовых мероприятий на День Независимости Украины, который будут отмечать 24 августа 2023 года.
По данным КГГА, как информировали городские власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планировали провести выставку образцов поврежденной вражеской техники. Однако все мероприятия в Киеве будут отменены.
В КГГА добавили, что с сегодняшнего вечера в Киеве перекроют движение по Крещатику на пути от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.
В то же время откроют движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до улицы Владимирской, отмечают в КГГА.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов