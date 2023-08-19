У Києві не організовуватимуть масових заходів на День Незалежності – КМДА
У Києві не будуть організовувати жодних масових заходів на День Незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня 2023 року.
За даними КМДА, як інформували міську владу листом з Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планували провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. Проте всі заходи у Києві будуть скасовані.
У КМДА додали, що від сьогоднішнього вечора у Києві перекриють рух Хрещатиком на шляху від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
Водночас відкриють рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської, зазначають у КМДА.
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