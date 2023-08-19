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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Києві не організовуватимуть масових заходів на День Незалежності – КМДА

У Києві не організовуватимуть масових заходів на День Незалежності – КМДА
Фото: Pexels

У Києві не будуть організовувати жодних масових заходів на День Незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня 2023 року.

За даними КМДА, як інформували міську владу листом з Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планували провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. Проте всі заходи у Києві будуть скасовані.

У КМДА додали, що від сьогоднішнього вечора у Києві перекриють рух Хрещатиком на шляху від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Водночас відкриють рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської, зазначають у КМДА.

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Джерело: КМДА
Війна в Україні, День Незалежності, Київ, Київська область, КМДА, Майдан, Хрещатик
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