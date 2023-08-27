Бойовий потенціал РФ тріщить: що відбулося на фронті за тиждень

Контрнаступ України спрямований на те, щоб вигнати з тимчасово окупованих територій близько 200 або 300 тис. російських військових, а також звільнити землі від контролю Москви. З такою заявою нещодавно виступив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

Наразі на фронті тривають дуже важкі бої з великими втратами. Наступ – дуже кривавий, тому що окупанти замінували більшу частину територій, щоб запобігти просуванню українських воїнів. Проте Україна має залишатися вільною та суверенною державою.

Сили оборони вже звільнили більшу частину територій, які Росія намагалася взяти під постійний контроль, а успіхи можна побачити і досі.

Військові експерти дійшли до думки, що московська пропаганда намагається применшити прогрес ЗСУ, але очевидно, що ця тактика не допоможе Кремлю.

Бойовий потенціал РФ “тріщить” на Запорізькому напрямку

Українські військові просуваються на Запорізькому напрямку, повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, Сили оборони просуваються у напрямках Новопрокопівки біля Роботиного, Малої Токмачки, Очеретуватого.

– На сьогодні знову з’являється інформація, що зосереджене на рубежі Сватове-Кремінна, тобто в Луганській області угруповання російських військ знову налічує 110 тисяч. Як кажуть, деякі джерела, що ми можемо найближчими тижнями очікувати спроб відновлення наступальних операцій. Я думаю, наш Генштаб знає краще, ніж ми, і розуміють ситуацію, що це єдиний шанс РФ. Це єдине більш-менш боєздатне угруповання російських військ, навіть я б сказав за бойовим потенціалом потужнішим за те, яке на Запорізькому напрямку.

Воно тріщить на Запорізькому напрямку, і до того ж дуже сильно, немає чим затикати дірки. Це угруповання тут в основі тримає ударні підрозділи, саме танкові, оперативну групу першої Гвардійської танкової армії. Це “знаменита” армія, яку ми вже неодноразово громили, де було знято командувача за необґрунтовані втрати військ під час ведення бойових дій із захоплення нашої території, – звернув увагу військовий експерт Олег Жданов.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що російська армія зазнає суттєвих втрат на Півдні України, тому вони змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

Перекидання російських військ з Луганської області

За словами Жданова, водночас російські війська намагаються не зупинятися на Куп’янському та Лиманському напрямках, щоб не зменшити напруження бойової обстановки. Також РФ атакує українські позиції у Луганській області.

– Вони намагаються атакувати наші позиції. Найактивніші атаки з боку ворога були в районі населеного пункту Новогригорівка Луганської області. Усі атаки відбито, лінія фронту без змін. Як я говорив, на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог проводить зараз перегрупування військ. Попри те, що частину військ вони знімали з Луганської області, з району Кремінної перекидали на Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський напрямки. Також три невдалі спроби штурму, точніше відновлення з боку росіян наступальних операцій теж дали досить відчутні втрати, – помітив Жданов.

Бойова активність на фронті зростає

За минулу добу на лінії фронту від Куп’янська до Херсона відбулося понад 40 бойових зіткнень, розповів Олег Жданов.

– Тобто, бойова активність зростає. Поступово тримається на досить високому рівні. Хоча вся основна бойова активність зосереджується переважно на західній частині фронту – у Запорізькій області. В інших – йдуть переважно позиційні бої з меншою бойовою активністю, – стверджує він.

Росія може вдатися до масованих ракетних атак 1 вересня

Ймовірність ракетних і авіаційних по всій території України залишається досить високою, вважає військовий експерт.

– Але в нас наступна дата. Ми розуміємо, що наближається 1 вересня. Готуємося до того, що ворог може завдати масованих ракетних ударів. І наші Сили повітряної оборони готуються до відбиття таких ударів, – попередив Жданов.

Контрнаступ – чому виникає інформаційний шум

Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий звернув увагу, що найчастіше контрнаступ Сил оборони України критикують не професійні військові.

На його думку, люди, які не розуміються на військовій справі, не можуть адекватно оцінити всі умови, в яких українським захисникам довелося просуватися.

Він звернув увагу, що при недостатній кількості озброєння, авіації та інших ресурсів ЗСУ роблять колосальну роботу та мають значні успіхи.

Дикий зазначив, що колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес скористався тим, що він вже у відставці, тому відкрито “рубить” правду. Зокрема, він навів цитату Годжеса, який сказав, що з таким ресурсом його армія просто не намагалася б наступати, а українці виборюють території.

Чому необхідно діяти вже зараз

На думку керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, Москва може тримати оборону на тимчасово окупованих територіях хоч все життя, якщо Україна не вдасться до активних контрнаступальних дій.

Він звернув, що у РФ немає військово-промислового ресурсу та економіки, а запаси вичерпані. Проте Москва має дуже багато людського матеріалу – це єдине, що є в достатній кількості, переконаний глава української розвідки.

Саме тому потрібно поповнювати власні запаси та активно діяти, інакше війна затягнеться набагато довше.

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