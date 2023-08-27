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Юлия Захарченко, редактор ленты

В каждом из подразделений запросы очень четкие: Зеленский о самолетах и усилении Украины

В каждом из подразделений запросы очень четкие: Зеленский о самолетах и усилении Украины
Фото: Офис президента

В течение следующей недели, как и всегда, состоятся заседания Ставки верховного главнокомандующего. Повестка дня уже определена.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 550 суток полномасштабной войны России против Украины.

— В частности, будут решения, которые позволят нам еще усилить наших воинов. Военному командованию — активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов. Дипломатам — активнее продвигать в коммуникации с партнерами все то, что нужно именно нашим воинам. В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии, — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня есть за что отметить украинских разведчиков и спецслужащих, весь личный состав ГУР и СБУ, однако не рассказал имена и подробности.

В то же время президент после завершения этой недели поблагодарил украинцев и украинок, которые за прошедшие семь дней отличились больше всего в защите жизни и Украины. В частности, речь идет о наших воинах и спасателях.

Так, Зеленский назвал солдата Ярослава Бевза — воина 47 отдельной механизированной бригады, который один из первых в составе штурмовой группы зашел и закрепился в Роботино Запорожской области. Именно он вернул украинский флаг на разбитую россиянами школу в этом селе.

Глава государства поблагодарил боевых медиков за героизм и каждую спасенную жизнь наших бойцов. Он отметил солдата Яну Хвостикову, санитара лечебного отделения медицинской роты, и младшего сержанта Татьяну Святец, медицинскую сестру 47 бригады.

Президент поблагодарил командира танка из 53 отдельной механизированной бригады, солдата Даниила Марущака, который воюет в окрестностях Авдеевки, старшего матроса Александра Носаля из 37 отдельной бригада морской пехоты, младшего сержанта Владимира Макаревича из 46 отдельной аэромобильной бригады, который также является оператором дронов.

Владимир Зеленский поблагодарил старшему лейтенанту Владимиру Фомину, воину-артиллеристу из 36 отдельной бригады морской пехоты за системное и мощное уничтожение оккупантов.

Он поблагодарил и спецназовцев. Среди них — младший лейтенант Ярослав Ращупкин, старший сержант Семен Денисенко и младший сержант Сергей Болотный, которые защищают Украину от российских диверсантов в Сумской области.

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Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Дипломаты, Офис президента, Рятувальники, українські військові
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