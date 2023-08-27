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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У кожному з підрозділів запити дуже чіткі: Зеленський про літаки та посилення України

У кожному з підрозділів запити дуже чіткі: Зеленський про літаки та посилення України
Фото: Офіс президента

Протягом наступного тижня, як і завжди, відбудуться засідання Ставки верховного головнокомандувача. Порядок денний уже визначено.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 550 доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів. Військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. Дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії, – зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що сьогодні є за що відзначити українських розвідників та спецслужбовців, весь особовий склад ГУР та СБУ, проте не розповів імена та подробиці.

Водночас президент після завершення цього тижня подякував українцям і українкам, які за минулі сім днів відзначилися найбільше в захисті життя та України. Зокрема, йдеться про наших воїнів та рятувальників.

Так, Зеленський назвав солдата Ярослава Бевза – воїна 47 окремої механізованої бригади, який один з перших у складі штурмової групи зайшов та закріпився в Роботиному Запорізької області. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу в цьому селі.

Глава держави подякував бойовим медикам за героїзм і кожне врятоване життя наших бійців. Він відзначив солдата Яну Хвостікову, санітара лікувального відділення медичної роти, та молодшого сержанта Тетяну Святець, медичну сестру 47 бригади.

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Дипломати, Офіс президента, Рятувальники, українські військові
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