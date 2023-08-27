У кожному з підрозділів запити дуже чіткі: Зеленський про літаки та посилення України

Протягом наступного тижня, як і завжди, відбудуться засідання Ставки верховного головнокомандувача. Порядок денний уже визначено.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 550 доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів. Військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. Дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії, – зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що сьогодні є за що відзначити українських розвідників та спецслужбовців, весь особовий склад ГУР та СБУ, проте не розповів імена та подробиці.

Водночас президент після завершення цього тижня подякував українцям і українкам, які за минулі сім днів відзначилися найбільше в захисті життя та України. Зокрема, йдеться про наших воїнів та рятувальників.

Так, Зеленський назвав солдата Ярослава Бевза – воїна 47 окремої механізованої бригади, який один з перших у складі штурмової групи зайшов та закріпився в Роботиному Запорізької області. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу в цьому селі.

Глава держави подякував бойовим медикам за героїзм і кожне врятоване життя наших бійців. Він відзначив солдата Яну Хвостікову, санітара лікувального відділення медичної роти, та молодшого сержанта Тетяну Святець, медичну сестру 47 бригади.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.