В Токмаке эвакуируют оккупационную администрацию из-за приближения линии фронта

В Токмаке Запорожской области начинают эвакуировать оккупационную администрацию. Это решение связано с приближением линии фронта из-за постепенного продвижения Сил обороны Украины в рамках контрнаступления.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, ежедневные атаки по важным российским объектам и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают Токмак из прифронтового во фронтовой город.

— Оборона РФ дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего российского корабля. По сообщениям жителей, местная оккупационная власть — на низком старте. Ее перевозят в другой город, — обратил внимание Федоров.

По словам городского главы Мелитополя, пока доподлинно не понятно, куда планируют сбежать московские оккупанты.

— Но ведь и это не спасает рашистов от бавовны. Само пушечное мясо “второй армии мира” не убегает, а увеличивается, — отметил мэр.

По мнению мэра Мелитополя, необходимо помогать военным Сил обороны, чтобы они смогли уверенно вытеснить оккупантов как можно дальше с территории Украины.

Источник: Иван Федоров

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