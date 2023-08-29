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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Токмаке эвакуируют оккупационную администрацию из-за приближения линии фронта

В Токмаке эвакуируют оккупационную администрацию из-за приближения линии фронта
Фото: Getty Images

В Токмаке Запорожской области начинают эвакуировать оккупационную администрацию. Это решение связано с приближением линии фронта из-за постепенного продвижения Сил обороны Украины в рамках контрнаступления.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, ежедневные атаки по важным российским объектам и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают Токмак из прифронтового во фронтовой город.

— Оборона РФ дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего российского корабля. По сообщениям жителей, местная оккупационная власть — на низком старте. Ее перевозят в другой город, — обратил внимание Федоров.

По словам городского главы Мелитополя, пока доподлинно не понятно, куда планируют сбежать московские оккупанты.

— Но ведь и это не спасает рашистов от бавовны. Само пушечное мясо “второй армии мира” не убегает, а увеличивается, — отметил мэр.

По мнению мэра Мелитополя, необходимо помогать военным Сил обороны, чтобы они смогли уверенно вытеснить оккупантов как можно дальше с территории Украины.

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В Токмаке эвакуируют оккупационную администрацию из-за приближения линии фронта

Источник: Иван Федоров

Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Токмак
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