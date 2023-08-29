В Токмаке эвакуируют оккупационную администрацию из-за приближения линии фронта
В Токмаке Запорожской области начинают эвакуировать оккупационную администрацию. Это решение связано с приближением линии фронта из-за постепенного продвижения Сил обороны Украины в рамках контрнаступления.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, ежедневные атаки по важным российским объектам и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают Токмак из прифронтового во фронтовой город.
— Оборона РФ дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего российского корабля. По сообщениям жителей, местная оккупационная власть — на низком старте. Ее перевозят в другой город, — обратил внимание Федоров.
По словам городского главы Мелитополя, пока доподлинно не понятно, куда планируют сбежать московские оккупанты.
— Но ведь и это не спасает рашистов от бавовны. Само пушечное мясо “второй армии мира” не убегает, а увеличивается, — отметил мэр.
По мнению мэра Мелитополя, необходимо помогать военным Сил обороны, чтобы они смогли уверенно вытеснить оккупантов как можно дальше с территории Украины.
Источник: Иван Федоров