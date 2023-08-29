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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Токмаку евакуюють окупаційну адміністрацію через наближення лінії фронту

У Токмаку евакуюють окупаційну адміністрацію через наближення лінії фронту
Фото: Getty Images

У Токмаку Запорізької області починають евакуювати окупаційну адміністрацію. Це рішення пов’язане з наближенням лінії фронту через поступове просування Сил оборони України в рамках контрнаступу.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, щоденні атаки по важливих російських об’єктах і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють Токмак із прифронтового на фронтове місто.

– Оборона РФ дає тріщину, тому перші щури біжать із тонучого російського корабля. За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна влада – на низькому старті. Її перевозять в інше місто, – звернув увагу Федоров.

За словами міського глави Мелітополя, поки що достеменно не зрозуміло, куди планують втекти московські окупанти.

– Але ж і це не рятує росіян від бавовни. Саме гарматне м’ясо “другої армії світу” не тікає, а збільшується, – зазначив мер.

На думку мера Мелітополя, необхідно допомагати військовим Сил оборони, щоб вони змогли впевнено витіснити окупантів якнайдалі з території України.

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У Токмаку евакуюють окупаційну адміністрацію через наближення лінії фронту

Джерело: Іван Федоров

Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь, Токмак
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