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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Правительство перераспределило 1,7 млрд грн на восстановление Украины — Шмыгаль

Правительство перераспределило 1,7 млрд грн на восстановление Украины — Шмыгаль
Фото: Правительственный портал

Кабинет министров Украины принял постановление о перераспределении субвенции в 1,7 млрд грн на реализацию проектов восстановления в регионах.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. По его словам, речь идет о средствах Европейского инвестиционного банка, которые направляются на подконтрольные Украине территории в бюджеты местных общин.

— Беспрецедентное финансирование правительство выделило на быстрое восстановление. Это более 43 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, — отметил премьер-министр.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил о том, что в этом году Украина нуждается еще в $17 млрд на быстрое восстановление энергетической, критической и жилой инфраструктуры, а также восстановление экономики.

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Война в Украине, Деньги, Денис Шмыгаль, Кабінет міністрів
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
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