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Юлия Захарченко, редактор ленты

Изменения в экологии и отсутствие воды: зачем нужно восстановление Каховской ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Восстановление дамбы Каховской гидроэлектростанции является сверхважным для Херсонской и Днепропетровской областей, а также всего южного региона Украины.

Об этом заявил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии украинским журналистам.

По его словам, восстановление дамбы имеет большое значение для восстановления экономической деятельности Херсонской области, в частности, работы аграриев.

— Взорвав Каховскую ГЭС, оккупанты фактически уничтожили систему орошения. Все каналы в Херсонской области зависят преимущественно от уровня воды в Каховском водохранилище. Сейчас они не могут функционировать. Они не возобновят работу, пока не будет отстроена Каховская дамба, — обратил внимание он.

Если не отстроить новую Каховскую ГЭС, тогда на значительной части территории произойдут изменения в экологии, а проживание людей здесь будет некомфортным из-за недостатка воды. Именно по этим причинам необходимо реализовать проект строительства ГЭС.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет планы восстановить Каховскую дамбу. По словам главы государства, необходимо обеспечить водой людей, которые живут здесь. Однако восстановление Каховской ГЭС будет стоить значительную сумму денег.

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Источник: 24 канал
Аграрии, Будівництво, Война в Украине, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, питна вода
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