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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Уряд перерозподілив 1,7 млрд грн на відновлення України – Шмигаль

Уряд перерозподілив 1,7 млрд грн на відновлення України – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, йдеться про кошти Європейського інвестиційного банку, які спрямовують на підконтрольні Україні території в бюджети місцевих громад.

– Безпрецедентне фінансування уряд виділив на швидке відновлення. Це понад 43 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, – зазначив прем’єр-міністр.

Раніше Денис Шмигаль повідомив про те, що цього року Україна потребує ще $17 млрд на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.

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Війна в Україні, Гроші, Денис Шмигаль, Кабінет міністрів
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