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Анна Голишевская, редактор ленты

Как закрыть ФЛП офлайн: пошаговая инструкция

фоп
Фото: Unsplash

В результате полномасштабной войны правительство внедрило ряд льгот для ФЛП. Например, освободили от уплаты некоторых налогов, таких как уплата ЕСВ и позволил платить 2% с оборота. Но некоторые прекратили свою предпринимательскую деятельность из-за возникшей потребности в закрытии ФЛП. Как закрыть ФЛП офлайн и онлайн – читайте в материале.

Как закрыть ФЛП: быстрый способ

Налоговый консультант Ирина Кухоль утверждает, что первое, что нужно сделать перед закрытием ФЛП – это проверить наличие штрафов и задолженностей по единому налогу. Его вы должны оплатить за последний месяц, в котором вы закрываетесь. Также нужно проверить, представлена ли у вас отчетность за последние три года.

Далее следуйте пошаговой инструкции:

  1. Отмените все лицензии, формы №20-ОПП и кассовый аппарат.
  2. Подайте заявление через портал Дія.
  3. После того как ваше заявление о закрытии подтвердят, представьте ликвидационный отчет.
  4. Закройте предпринимательский счет и возьмите банковскую выписку в бумажном виде за последние 3 года, ведь после закрытия счета у вас уже не будет доступа к своему предпринимательскому счету.

Как закрыть ФЛП офлайн: основные моменты

Для того чтобы закрыть ФЛП офлайн, в первую очередь подайте заявление в Центре предоставления административных услуг. Возьмите с собой идентификационный код. Заявление отправьте по почте, однако подпись на ней должна быть заверена нотариально. Перед этим уплатите все налоги и дайте отчетность.

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бізнес в Україні, Советы, ФЛП
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