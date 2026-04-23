Если вы решили начать собственный бизнес, то вам необходимо открыть ФЛП. Сделать это можно несколькими способами — онлайн (через Дію) и офлайн (с помощью ЦПАУ или государственного регистратора).

Как открыть ФЛП, куда обращаться офлайн и какие документы необходимы в Украине в 2026 году.

Как открыть ФЛП в Украине в 2026 году

Зарегистрировать статус ФЛП (физическое лицо предприниматель) офлайн можно обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства. Для этого необходимо заполнить заявление на регистрацию ФЛП и предоставить соответствующий пакет документов.

Для открытия ФЛП нужны следующие документы:

паспорт;

индивидуальный налоговый номер (РНУКПН (ИНН));

заявление на регистрацию ФЛП (можно заполнить на месте);

заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (при необходимости).

Заявление на открытие ФЛП будет рассматриваться в течение суток. После чего предпринимателю будет предоставлена выписка из Единого государственного реестра. Ее можно получить в электронном кабинете сервиса на портале Дія.

Кроме ЦНАП, для регистрации ФЛП можно обратиться к аккредитованному государственному регистратору — процедура и пакет документов аналогичны.

Как зарегистрировать ФЛП: на что обратить внимание

Открыть ФЛП может каждый гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет. Сделать это можно по месту прописки или по официально зарегистрированному месту жительства.

ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут зарегистрировать ФЛП не по месту прописки, но предварительно необходимо получить документ о временной регистрации в Государственной миграционной службе Украины.

Для отрытия ФЛП необходимо:

Выбрать КВЭД. Классификатор видов экономической деятельности можно найти на сайте Государственной службы статистики. ФЛП имеет право заниматься предпринимательской деятельностью только по тем кодам, которые записаны в его регистрационных документах. При их подаче необходимо указать основной КВЭД. Он характеризует главное направление бизнеса, то есть по нему ФЛП будет получать наибольший доход.

Если документы подаются в бумажном виде, то основным КВЭДом будет считаться, тот что указан в списке первым. Налоговое законодательство не запрещает вести бизнес сразу в нескольких отраслях, поэтому количество КВЭД, которые можно зарегистрировать, неограниченно.

Выбрать группу для ФЛП. Система налогообложения может быть общей или упрощенной (единый налог). Общую систему используют крупные предприятия с большим количеством наемных работников. Размер налога при такой системе налогообложения определяется процентом от суммы чистой прибыли за месяц. Упрощенная система подходит для небольших предприятий. ФЛП на этой системе платят единый налог (ЕН), то есть фиксированную сумму или процент от объема дохода.

В целом Налоговый кодекс Украины (НКУ) определяет 4 группы плательщиков единого налога (ЕН):

1 группа ФЛП — предприниматели без наемных работников, которые занимаются розничной торговлей на рынках или предоставлением бытовых услуг людям. Максимальный годовой доход должен составлять 1 444 049 грн.

2 группа ФЛП — небольшие бизнесы с большим объемом доходов, чем в предыдущей группе и количеством работников не более 10 человек. Максимальный годовой доход должен составлять 7 211 598 грн в год.

в год. 3 группа ФЛП — предприниматели, которые могут работать самостоятельно или нанимать неограниченное количество работников. В течение года объем дохода не должен превышать 10 091 049 грн .

. 4 группа ФЛП — предприниматели, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью. Для них предусмотрены специальные системы налогообложения. Нет максимального годового лимита дохода.

можно в любом отделении банка. Согласно п. 69.4 Налогового кодекса Украины, расходные операции по счету могут начаться только после того, как банк получит уведомление от органа контроля о взятии счета на учет. Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Она будет необходима предпринимателю для регистрации ФЛП онлайн. Также, в дальнейшем, с помощью КЭП предприниматель сможет решать вопросы, связанные с электронной коммерцией:

подписывать электронные документы; подавать налоговую отчетность в электронной форме; регистрировать ПРРО.

Выбирать способ регистрации и открыть ФЛП. Мы уже рассказали ранее, как можно зарегистрировать ФЛП в Украине в 2026 году.

