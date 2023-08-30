Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном

Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном
Фото: Pexels

Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму для учнів, які перебувають за кордоном і навчаються в іноземних школах. Вона охоплює українознавчий компонент.

За даними МОН, ця програма допоможе зменшити навчальне навантаження на українських дітей за кордоном. Нині багато підлітків ходять до місцевих шкіл в інших країнах і продовжують здобувати українську освіту дистанційно.

Міносвіти планує офіційно запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання лише предмети українознавчого компонента (наприклад, історію чи мову) і вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах.

Водночас з інших предметів, серед яких математика чи природні науки, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки з закордонного навчального закладу.

У Міністерстві освіти і науки перерахували, що містить освітня програма:

  • перелік предметів та інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами зарубіжних закладів освіти;
  • рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;
  • додаткові години для проведення індивідуальних консультацій і групових занять, які можна використати для організації коригувального навчання;
  • вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту;
  • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
  • опис інструментарію оцінювання.

Потім планують ухвалити рішення про організацію навчання за програмою. Згідно з планом, у різних областях України мають визначити школи з класами дистанційного вивчення цих предметів.

Раніше МОН рекомендувало закладам освіти зараховувати оцінки за предмети, що вивчаються і в закордонних, і в українських школах, переводячи на 12-бальну або двобальну шкалу (залік чи не залік).

Читайте також
У Раді думають скасувати відстрочку людям, які вдруге здобувають вищу освіту
Федір Веніславський

Джерело: Міносвіти
Війна в Україні, Міносвіти, Освіта в Україні, Освіта за кордоном, Школа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українські бійці заходили в Енергодар – командир спецпідрозділу ГУР
ЗСУ на фронті
В Україні перевірять усі довідки про інвалідність і непридатність до військової служби з 24 лютого 2022
Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном
Однозначно не треба бити поліцейських: очільник МВС про смертельну стрілянину в Дніпрі
Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном
ЄС організує навчання для 40 тис. українських військових до кінця року
Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном
Орбан закликав Захід укласти угоду з Путіним і заявив, що Україна програє війну
Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном
Ігри
Відео
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.08.2023)
Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь