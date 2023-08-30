Зменшення навантаження: МОН затвердило освітню програму для українських учнів за кордоном

Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму для учнів, які перебувають за кордоном і навчаються в іноземних школах. Вона охоплює українознавчий компонент.

За даними МОН, ця програма допоможе зменшити навчальне навантаження на українських дітей за кордоном. Нині багато підлітків ходять до місцевих шкіл в інших країнах і продовжують здобувати українську освіту дистанційно.

Міносвіти планує офіційно запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання лише предмети українознавчого компонента (наприклад, історію чи мову) і вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах.

Водночас з інших предметів, серед яких математика чи природні науки, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки з закордонного навчального закладу.

У Міністерстві освіти і науки перерахували, що містить освітня програма:

перелік предметів та інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами зарубіжних закладів освіти;

рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;

додаткові години для проведення індивідуальних консультацій і групових занять, які можна використати для організації коригувального навчання;

вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту;

рекомендовані форми організації освітнього процесу;

опис інструментарію оцінювання.

Потім планують ухвалити рішення про організацію навчання за програмою. Згідно з планом, у різних областях України мають визначити школи з класами дистанційного вивчення цих предметів.

Раніше МОН рекомендувало закладам освіти зараховувати оцінки за предмети, що вивчаються і в закордонних, і в українських школах, переводячи на 12-бальну або двобальну шкалу (залік чи не залік).

Джерело : Міносвіти

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