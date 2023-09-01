Адвокат розповів, чи можна знімати представників ТЦК під час вручення повістки

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває планова мобілізація.

Не рідко у соцмережах з’являються фото та відео, як представники ТЦК застосовують силу до чоловіків під час вручення повістки. Б’ють, забризкують газовим балончиком чи силоміць намагаються затягти в авто.

Коли люди починають знімати все на телефон, представники ТЦК забороняють це робити, посилаючись на закони воєнного стану.

Тож чи можна знімати представників територіальних центрів комплектування під час вручення повістки, Факти ICTV розпитали в адвоката адвокатського об’єднання Constructive lawyers Олександра Босенка.

Чи можна знімати представників ТЦК і СП

За словами адвоката, воєнний стан не дає можливості працівникам ТЦК забороняти фільмувати вручення повістки. Найчастіше вони забороняють відеознімання, розуміючи, що з їхнього боку можуть бути порушення.

– Кожна людина за Конституцією України, згідно з законом України Про інформацію, може збирати будь-яким чином інформацію, що не заборонена законом. Єдиний виняток — на блокпостах, де знімання заборонене. Але це не заважає проводити відеознімання, не фіксуючи та не знімаючи, наприклад, блокпости або інші схожі обмежувальні загородження і так далі, – розповідає адвокат.

Відео як доказ у суді

Олександр Босенко, навпаки, рекомендує людям діставати телефони та фільмувати вручення повістки від самого початку, бо у разі перевищення повноважень працівниками ТЦК це відео буде одним з головних доказів у суді.

– У випадку перевищення сили ці відеодокази будуть, по суті, одним з основних і ключових доказів, – підкреслив адвокат.

Чи є чіткі правила вручення повістки

Насправді якихось чітких правил вручення повістки немає.

Головне, щоб повістка була заповнена, підписана і скріплена печаткою. Вона має бути адресована конкретній людині, а спосіб вручення може бути будь-яким, розповідає адвокат.

– До тебе підходять, встановлюють твою особу, те, що ця повістка тобі адресована, і видають її. Якщо людина не бере, повинен складатися акт відмови, – наголошує експерт.

Чи можуть працівники ТЦК заходити на приватну територію

Як розповів Олександр Босенко, ні правоохоронні органи, навіть під час війни, ні треті особи, ні представники ТЦК і СП, ні військовослужбовці не можуть порушувати права особистої приватної власності.

– Це стосується територій, на яких не проводяться активні бойові дії. Тобто заходити на подвір’я, в приватні будинки – це перевищення повноважень і кримінальна відповідальність, тому це заборонено і ніяких поступок немає, – зазначив адвокат.

Нагадаємо, в Одеській області співробітник військкомату відкрив стрілянину під час вручення повістки.

А у Львові працівники ТЦК побилися з чоловіком під час вручення йому повістки.

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