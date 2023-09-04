Одно из самых жарких: лето в Киеве установило 13 температурных рекордов

Календарное лето 2023 года в Киеве оказалось одним из самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Средняя температура воздуха в столице Украины нынешним летом составляла +21,6°С. Это на 1,2°С больше климатической нормы, что “обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года”.

Наибольшее отклонение температуры от климатической нормы зафиксировано в августе.

Всего в течение лета было установлено 13 температурных рекордов: один – в июне, а остальные – именно в августе.

Холоднее всего было 4 июня. В тот день температура воздуха к утру опустилась до +7,9°С.

А самым жарким в Киеве было 29 августа, когда температура воздуха после полудня выросла до +35,9°С.

По наблюдению синоптиков, количество осадков в течение лета на проспекте Науки составило 242 мм (122% климатической нормы). Больше всего осадков было в июле – две месячные нормы.

Рекордно сухой август в Киеве

Август 2023 года в Киеве вошел в десятку самых сухих с 1891 года.

Среднемесячная температура воздуха в последний месяц лета составила +23,8°С. Это на 3,4°С выше климатической нормы.

– В рейтинге самых теплых август 2023 занял второе место. Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 года (24,6°С), — отмечается в сообщении.

В августе в Киеве зафиксировали 12 температурных рекордов, 11 из которых – в период с 27 по 30 августа.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

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