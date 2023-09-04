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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Одне з найспекотніших: літо в Києві встановило 13 температурних рекордів

спека
Фото: Pixabay

Календарне літо 2023 року в Києві виявилося одним із найбільш спекотних за всю історію метеорологічних спостережень.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середня температура повітря в столиці України цього літа становила +21,6°С. Це на 1,2°С більше за кліматичну норму, що “забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року”.

Найбільше відхилення температури від кліматичної норми зафіксовано в серпні.

Загалом протягом літа було встановлено 13 температурних рекордів: один – у червні, а всі інші – саме в серпні.

Найхолодніше було 4 червня. Того дня температура повітря під ранок опустилась до +7,9°С.

А найбільш спекотним у Києві було 29 серпня, коли температура повітря після полудня зросла до +35,9°С.

За спостереженням синоптиків, кількість опадів протягом літа на проспекті Науки становить 242 мм (122% кліматичної норми). Найбільше опадів було в липні – дві місячні норми.

Рекордно сухий серпень у Києві

Серпень 2023 року в Києві увійшов до десятки найсухіших з 1891 року.

Середньомісячна температура повітря в останній місяць літа становить +23,8°С. Це на 3,4°С вище за кліматичну норму.

– У рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6°С), – зазначається в повідомленні.

Протягом серпня в Києві зафіксували 12 температурних рекордів, 11 з яких – у період з 27 по 30 серпня.

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Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Київ, літо, Погода у Києві, Спека
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