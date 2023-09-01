Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре
В сентябре средняя месячная температура ожидается на уровне +15 +19, а в Карпатах +12 +13, что на 1-2 градуса превышает норму для первого месяца осени.
К тому же, по прогнозам синоптиков, будет довольно сухая погода, аномальных осадков не предвидится.
Месячное количество осадков на уровне 34-70 мм, а в Карпатах 87-100 мм, которое предполагается на сентябрь — в пределах нормы.
Согласно многолетним наблюдениям за погодой, бывали годы, когда начало осени в Украине больше напоминало лето — фиксировалась температура до +33 +38,8 градусов, а в горных районах местами +24 +32.
Однако бывал сентябрь и аномально холодным — с 8-градусным морозом. На юге Херсонской и Запорожской областей фиксировали местами от 0 до +1, в Крыму +1 +5,5.
В Укргидрометцентре отмечают, что заморозки в воздухе обычно фиксируются во второй и третьей декадах сентября, в Карпатах, на северо-востоке страны, в Черкасской и Кировоградской областях — в первой.
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