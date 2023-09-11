Пуховики доставать еще рано. Синоптик рассказала, когда в Украину придут похолодания

В ближайшее время в Украине продлится теплая и даже летняя погода, поэтому пуховики доставать еще рано.

Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что с 14-15 сентября начнутся дожди и ожидается небольшое похолодание.

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12 сентября, температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +20…+26 градусов. В западных областях будет теплее всего — до +25…+29 градусов, а немного свежее, хотя также комфортно, будет в восточной части, +20…+24 градуса.

– Везде преимущественно солнечно. Разве что завтра в Черновицкой области какие-то непонятные локальные облака подбросят немного локального дождя, – прогнозирует синоптик.

В Киеве, по ее данным, завтра также ожидается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха +25…+27 градусов. Ночью будет +11…+14 градусов.

Ближе к середине недели — очень тепло, 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного спустится вниз температура воздуха. Однако ничего существенного и резкого в погоде не произойдет.

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