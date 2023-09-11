Пуховики діставати ще рано. Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть похолодання
Найближчим часом в Україні триватиме тепла та навіть літня погода, тож пуховики діставати ще зарано.
Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що з 14-15 вересня почнуться дощі та очікується невелике похолодання.
12 вересня температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах +20…+26 градусів. У західних областях буде найтепліше – до +25…+29 градусів, а трохи свіжіше, хоча також комфортно, буде у східній частині, +20…+24 градуси.
– Скрізь переважно сонячно. Хіба що завтра у Чернівецькій області якісь незрозумілі локальні хмари підкинуть трохи локального дощу, – прогнозує синоптик.
У Києві, за її даними, завтра також очікується суха сонячна погода з максимальною температурою повітря +25…+27 градусів. Вночі буде +11…+14 градусів.
Ближче до середини тижня – дуже тепло, 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами й навіть трохи спуститься вниз температура повітря. Проте нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться.
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