Пуховики діставати ще рано. Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть похолодання

Найближчим часом в Україні триватиме тепла та навіть літня погода, тож пуховики діставати ще зарано.

Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що з 14-15 вересня почнуться дощі та очікується невелике похолодання.

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12 вересня температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах +20…+26 градусів. У західних областях буде найтепліше – до +25…+29 градусів, а трохи свіжіше, хоча також комфортно, буде у східній частині, +20…+24 градуси.

– Скрізь переважно сонячно. Хіба що завтра у Чернівецькій області якісь незрозумілі локальні хмари підкинуть трохи локального дощу, – прогнозує синоптик.

У Києві, за її даними, завтра також очікується суха сонячна погода з максимальною температурою повітря +25…+27 градусів. Вночі буде +11…+14 градусів.

Ближче до середини тижня – дуже тепло, 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами й навіть трохи спуститься вниз температура повітря. Проте нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться.

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