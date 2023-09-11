Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Пуховики діставати ще рано. Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть похолодання

осень
Фото: Unsplash

Найближчим часом в Україні триватиме тепла та навіть літня погода, тож пуховики діставати ще зарано. 

Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що  з 14-15 вересня почнуться дощі та очікується невелике похолодання. 

Зараз дивляться

12 вересня температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах +20…+26 градусів. У західних областях буде найтепліше – до +25…+29 градусів, а трохи свіжіше, хоча також комфортно, буде у східній частині, +20…+24 градуси.

– Скрізь переважно сонячно. Хіба що завтра у Чернівецькій області якісь незрозумілі локальні хмари підкинуть трохи локального дощу, – прогнозує синоптик.

У Києві, за її даними, завтра також очікується суха сонячна погода з максимальною температурою повітря +25…+27 градусів. Вночі буде +11…+14 градусів.

Ближче до середини тижня – дуже тепло, 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами й навіть трохи спуститься вниз температура повітря. Проте нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться.

Читайте також
Початок осені порадує теплом: якою буде погода у вересні
Погода на вересень 2023

Наталка Діденко, осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ідеальні для прогулянок та копання картоплі: прогноз погоди на вихідні
Погода у вересні
Комфортна температура, без опадів: прогноз погоди на тиждень
Погода на вересень 2023
Через дощі на фестивалі Burning Man застрягли тисячі людей, відомо про одного загиблого
Пуховики діставати ще рано. Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть похолодання
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Перші заморозки
Початок осені порадує теплом: якою буде погода у вересні
Погода на вересень 2023

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Пуховики діставати ще рано. Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть похолодання
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Пуховики діставати ще рано. Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть похолодання
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Пуховики діставати ще рано. Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть похолодання
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Пуховики діставати ще рано. Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть похолодання
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь