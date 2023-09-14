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Валентина Летяк, редактор ленты

Продолжается метеорологическое лето: синоптик рассказала, когда ждать первых холодов

Погода на вересень 2023
Фото: Pixabay

В Украине продолжается метеорологическое или климатическое лето. Оно завершится, когда средняя суточная температура в течение трех дней будет составлять +15 градусов и ниже.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, сейчас на Киевщине и во многих других регионах от +18 до +20, чуть ниже, возможно, будет завтра, 15 сентября, поскольку по территории страны проходит холодный атмосферный фронт.

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— Его влияние уже почувствовали западные области. К вечеру уже почувствуют в центральных и северных регионах, а завтра — Левобережье. Там могут быть значительные дожди — это Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. Этот фронт немного собьет температура, но не сильно, — отметила синоптик.

В дальнейшем, по ее прогнозам, снова будет влиять поле повышенного давления, поэтому в дневные часы солнце обеспечит температуру +19 +24 градуса. Соответственно среднесуточная не будет ниже +15.

— Метеорологическое лето продлится еще примерно в течение 10 дней, то есть до середины третьей декады — числа до 25-го. Поэтому пока резких изменений температуры и захода холодов не ожидаем, — подытожила Птуха.

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