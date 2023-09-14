Триває метеорологічне літо: синоптик розповіла, коли чекати перших холодів

В Україні триває метеорологічне або ж кліматичне літо. Воно завершиться, коли середня добова температура протягом трьох днів становитиме +15 градусів і нижче.

Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, наразі на Київщині та у багатьох інших регіонах від +18 до +20, трохи нижче, можливо, буде завтра, 15 вересня, оскільки територією країни проходить холодний атмосферний фронт.

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– Його вплив вже відчули західні області. Надвечір вже відчують в центральних і північних регіонах, а завтра – Лівобережжя. Там можуть бути значні дощі – це Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Цей фронт трохи зіб’є температура, але не сильно, – зауважила синоптик.

Надалі, за її прогнозами, знову впливатиме поле підвищеного тиску, тому у денні години сонце забезпечить температуру +19 +24 градуси. Відповідно, середньодобова не буде нижче +15.

– Метеорологічне літо триватиме ще приблизно протягом 10 днів, тобто до середини третьої декади – десь до 25 вересня. Тож поки різких змін температури та заходу холодів не очікуємо, – підсумувала Птуха.

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