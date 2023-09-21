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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Польша будет вынуждена продлить временную защиту украинцам до 2025 года – СМИ

Біженці на польському кордоні
Фото: УНИАН

28 сентября, по рекомендации Еврокомиссии, Совет Европейского Союза должен продлить действие директивы о временной защите для украинцев до 2025 года.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.

В материале отмечается, что продление директивы не требует единогласного голосования и может быть утверждено квалифицированным большинством голосов.

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По словам источника Радио Свобода, только Польша выдвигала определенные возражения относительно продления временной защиты, требуя от ЕС увеличения финансирования на содержание беженцев.

Сообщается, что сначала Совет ЕС попытается утвердить решение единогласно во время заседания министров внутренних дел стран ЕС, которое состоится в следующий четверг 28 сентября, чтобы продемонстрировать единство Евросоюза.

Однако, если Польша начнет прибегать к блокированию, решение примут большинством.

После утверждения продления этой директивы страны-члены будут обязаны ее выполнять, отметил еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит.

— Это директива, а не рекомендация. Надеюсь, что если это решение будет принято, то страны-члены ЕС все-таки его будут выполнять, потому что если они не будут выполнять его должным образом, то должны будут доложить нам, как будут обращаться с лицами, которые все еще находятся в их странах и нуждаются в защите, — сказал Шмит.

Напомним, 19 сентября Европейская комиссия выдвинула рекомендацию продлить временную защиту для украинцев, которые выехали в ЕС из-за российской агрессии, с 4 марта 2024-го до 3 марта 2025 года.

После чего Польша заявила, что вероятно, сократит финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Речь идет о помощи с проживанием и предоставлении разрешений на работу, свободный доступ к школам, медицинской помощи и выплат, не будет продолжена в 2024 году.

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Источник: Радио Свобода
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