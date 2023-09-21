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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року – ЗМІ

Біженці на польському кордоні
Фото: УНІАН

28 вересня, за рекомендацією Єврокомісії, Рада Європейського Союзу має подовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року. 

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на власні джерела у дипломатичних колах.

У матеріалі зазначається, що продовження директиви не вимагає одноголосного голосування і може бути затверджене кваліфікованою більшістю голосів.

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За словами джерела Радіо Свобода, лише Польща висувала певні заперечення щодо продовження тимчасового захисту, вимагаючи від ЄС збільшення фінансування на утримання біженців. 

Повідомляється, що спочатку Рада ЄС спробує затвердити рішення одноголосно під час засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС, що відбудеться наступного четверга 28 вересня, щоби продемонструвати єдність Євросоюзу. 

Проте, якщо Польща почне вдаватися до блокування, рішення ухвалять більшістю.

Після затвердження продовження цієї директиви країни-члени будуть зобовʼязані її виконувати, зазначив єврокомісар із питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт.

– Це директива, а не рекомендація. Сподіваюся, якщо це рішення буде ухвалене, то країни-члени ЄС все-таки його виконуватимуть, бо якщо вони не виконуватимуть його належним чином, то повинні будуть доповісти нам, як поводитимуться з особами, які все ще перебувають у їхніх країнах і потребують захисту, – сказав Шміт.

Нагадаємо, 19 вересня Європейська комісія висунула рекомендацію подовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до ЄС через російську агресію, з 4 березня 2024-го до 3 березня 2025 року.

Після чого Польща заявила, що ймовірно, с коротить фінансову підтримку українських біженців у 2024 році. Йдеться про допомогу з проживанням і надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та виплат, не буде продовжена у 2024 році.

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Джерело: Радіо Свобода
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