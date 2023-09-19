У Єврокомісії хочуть продовжити захист для українців ще на рік
Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 3 березня 2025 року.
Про це йдеться на сайті ЄК.
Зазначено, що це забезпечить впевненість і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом по всьому ЄС.
ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів, її автоматично було продовжено на один рік.
Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, тому він повинен бути продовжений як необхідна й відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному та довгостроковому поверненню осіб, що користуються тимчасовим захистом в ЄС.
Тепер ця пропозиція Комісії має бути ухвалена Радою.
Раніше у Євростаті повідомили, що кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту на території Європейського Союзу в липні збільшилася майже на 50 тис. людей.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю і це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресорки в її нинішньому вигляді, з жагою вбивати та імперськими амбіціями, означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко