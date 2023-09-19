У Єврокомісії хочуть продовжити захист для українців ще на рік

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 3 березня 2025 року.

Про це йдеться на сайті ЄК.

Зазначено, що це забезпечить впевненість і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом по всьому ЄС.

Зараз дивляться

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів, її автоматично було продовжено на один рік.

Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, тому він повинен бути продовжений як необхідна й відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному та довгостроковому поверненню осіб, що користуються тимчасовим захистом в ЄС.

Тепер ця пропозиція Комісії має бути ухвалена Радою.

Раніше у Євростаті повідомили, що кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту на території Європейського Союзу в липні збільшилася майже на 50 тис. людей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.